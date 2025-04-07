Шахраї масово розсилають текстові повідомлення із фразою "Ви записані на прийом", перейшовши за яким користувач надає доступ до всіх даних у своєму телефоні.
Про це у понеділок, 7 квітня, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД).
“Шахраї запустили нову схему – масово розсилають SMS із текстом “Ви записані на прийом”. У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні”, — розповіли в ЦПД.
Якщо перейти за ним, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона: особистих даних, фото, паролів та банківських додатків.
У ЦПД закликають у жодному разі не переходити за підозрілими лінками з SMS від невідомих користувачів, не вводити своїх даних на невідомих сайтах та блокувати відправника таких повідомлень.