Глава Пентагону розглядає можливість розміщення військ США в Панамі

Міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до Панами запропонував можливість повторного розміщення американських військ у цій країні з метою гарантування безпеки Панамського каналу.

Про це пише France24.

За словами Гегсета, США могли б "на запрошення" відновити військові бази або авіабази ВМС і розмістити війська поблизу каналу.

Міністр оборони Панами Франк Абрего рішуче відкинув цю пропозицію.

"Панама чітко дала зрозуміти через президента (Хосе Рауля) Муліно, що ми не можемо прийняти жодних військових баз чи оборонних споруд", — заявив Абрего під час спільної пресконференції з главою Пентагону.

Перед цим Гегсет підкреслив жорстку позицію США щодо китайського впливу в Панамі.

"Ми не хочемо війни з Китаєм, — сказав він. — Але разом ми повинні запобігти війні, рішуче протистоячи китайським загрозам у цій півкулі".

У відповідь на запитання журналіста про те, чи визнають США суверенітет Панами над каналом, Гегсет відповів: "Панамський канал розташований у Панамі, і важливо захищати панамський суверенітет від злонаміреного впливу".

Обидва уряди працюють над угодою, яка забезпечить військовим кораблям США безкоштовний і пріоритетний прохід через Панамський канал. За словами міністра у справах каналу Хосе Рамона Ікаси, США компенсують втрачені збори, наприклад, за рахунок безпекових послуг.

"Ми шукатимемо відповідний механізм", — заявив Ікаса. При цьому чинна угода забороняє Панамі надавати особливі права окремим країнам щодо проходу через цю стратегічну водну артерію між Атлантичним і Тихим океанами.

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх місяців неодноразово погрожував, що США можуть знову взяти під контроль Панамський канал, який був збудований ними й переданий Панамі у 1999 році. Він розкритикував, на його думку, надмірний китайський вплив на цю водну артерію, через яку проходить близько 5% світової торгівлі.