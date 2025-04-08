Міністр оборони США заявив, що Китай становить загрозу Панамському каналу

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у вівторок, що Панамський канал стикається з постійною загрозою від Китаю, але разом США та Панама підтримуватимуть його безпеку.

Про це повідомляє The Hill.

Виступаючи на перерізанні стрічки для нового фінансованого США доку на військово-морській базі Васко Нуньєс де Бальбоа після зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно, Гегсет сказав, що США не дозволять Китаю чи будь-якій іншій країні загрожувати роботі каналу.

"З цією метою Сполучені Штати та Панама зробили більше за останні тижні для зміцнення нашої співпраці в галузі оборони та безпеки, ніж ми робили за десятиліття", – сказав він.

Гегсет згадав про порти на обох кінцях каналу, які контролюються консорціумом з Гонконгу, який зараз продає свій контрольний пакет акцій іншому консорціуму, включаючи BlackRock Inc.

"Китайські компанії продовжують контролювати критичну інфраструктуру в районі каналу", — сказав Гегсет.

За його словами, це дає Китаю потенціал для проведення стеження по всій Панамі. "Це робить Панаму та Сполучені Штати менш безпечними, менш квітучими та суверенними", — наголосив він. Гегсет повідомив, що президент Дональд Трамп вважає таку ситуацію неприйнятною.

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет у секретному посібнику з питань національної оборони позначив потенційний конфлікт з Китаєм через Тайвань пріоритетом для Збройних сил Сполучених Штатів.

Новий секретний документ Пентагону передбачає посилення можливостей для оборони Тайваню. Зокрема, цю ціль досягнуть розміщенням в регіоні додаткових підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів, а також сил сухопутних військ і Корпусу морської піхоти, йдеться в матеріалі.