Перейти до основного змісту
Міністр оборони США заявив, що Китай становить загрозу Панамському каналу
СШАКИТАЙЛатинська АмерикаСВІТПОЛІТИКА

Міністр оборони США заявив, що Китай становить загрозу Панамському каналу

Марія Патока
Віктор ХАРЛАМОВ
Розмір шрифту
США та Китай
Біля будівлі американської компанії в Пекіні майорять прапори Китаю та США. REUTERS/Tingshu Wang

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у вівторок, що Панамський канал стикається з постійною загрозою від Китаю, але разом США та Панама підтримуватимуть його безпеку.

Про це повідомляє The Hill.

Виступаючи на перерізанні стрічки для нового фінансованого США доку на військово-морській базі Васко Нуньєс де Бальбоа після зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно, Гегсет сказав, що США не дозволять Китаю чи будь-якій іншій країні загрожувати роботі каналу.

"З цією метою Сполучені Штати та Панама зробили більше за останні тижні для зміцнення нашої співпраці в галузі оборони та безпеки, ніж ми робили за десятиліття", – сказав він.

Гегсет згадав про порти на обох кінцях каналу, які контролюються консорціумом з Гонконгу, який зараз продає свій контрольний пакет акцій іншому консорціуму, включаючи BlackRock Inc.

"Китайські компанії продовжують контролювати критичну інфраструктуру в районі каналу", — сказав Гегсет.

За його словами, це дає Китаю потенціал для проведення стеження по всій Панамі. "Це робить Панаму та Сполучені Штати менш безпечними, менш квітучими та суверенними", — наголосив він. Гегсет повідомив, що президент Дональд Трамп вважає таку ситуацію неприйнятною.

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет у секретному посібнику з питань національної оборони позначив потенційний конфлікт з Китаєм через Тайвань пріоритетом для Збройних сил Сполучених Штатів.

Новий секретний документ Пентагону передбачає посилення можливостей для оборони Тайваню. Зокрема, цю ціль досягнуть розміщенням в регіоні додаткових підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів, а також сил сухопутних військ і Корпусу морської піхоти, йдеться в матеріалі.

Топ дня
Вибір редакції
На початок