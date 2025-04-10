Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про перегляд правил експорту військового обладнання, прагнучи спростити продажі продукції американських оборонних компаній за кордон.

Про це пише Reuters.

"Ми не можемо ефективно та надійно постачати системи озброєнь нашим ключовим союзникам, і головна причина цього — неефективність та непослідовність у процесі схвалення продажів", — заявив радник Білого дому Вілл Шарф під час церемонії підписання в Овальному кабінеті.

Указ передбачає, що Міністерство оборони, Державний департамент та інші відомства переглянуть систему міжнародних продажів озброєнь США. Мета — зробити її більш надійною, стимулюючи створення робочих місць у США та підтримуючи доходи оборонних компаній.

Раніше Трамп планував підписати цей документ — за зразком законодавства, запропонованого торік його радником з нацбезпеки Майклом Волтцем, який тоді ще був членом Конгресу.

Очікується, що новий підхід сприятиме зростанню продажів таких компаній, як Lockheed Martin, RTX (колишня Raytheon Technologies) та Boeing.

Наразі американський закон про експорт озброєнь надає Конгресу право переглядати експортні угоди залежно від статусу партнерства з країною та обсягу продажу.

Окрім того, Трамп підписав указ про повний перегляд системи закупівель у Пентагоні:

"Ми модернізуємо структуру закупівель, щоб Міністерство оборони могло швидше адаптуватися до нових викликів", — пояснив Шарф.

Будуть проаналізовані чинні програми закупівель, щоб переконатися в їхнійефективності та раціональному використанні грошей.

У свою першу каденцію Трамп неодноразово обурювався, що Конгрес затримуєзбройові угоди. У 2019 році Трамп обійшов процедуру, оголосивши надзвичайний стан через напругу з Іраном. Це дозволило йому схвалити продаж озброєнь на суму понад $8 млрд до Саудівської Аравії, ОАЕ та Йорданії, попри протидію з боку Конгресу.