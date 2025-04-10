З’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з’явилися кадри китайського винищувача J-36 — літака шостого покоління з конструкцією "літаючого крила", трьома двигунами та відсутнім вертикальним оперенням. Уперше знятий над шосе поблизу заводу Chengdu Aircraft Industry Group у провінції Сичуань, літак викликав ажіотаж серед експертів та аналітиків.

Про це пише CNN.

Наразі невідомо, коли саме було знято відео, однак воно стало популярним у китайських соцмережах і привернуло увагу міжнародних оглядачів. Військовий авіаексперт Давіде Ченчотті відзначив незвичну конфігурацію двигунів — два повітрозабірники під крилами та один на спині літака — що може забезпечити додаткову тягу та надійність у разі відмови двигуна.

Експерти вважають, що J-36 може мати внутрішні відсіки озброєння для розміщення ракет дальньої дії. Якщо це підтвердиться, Китай значно наблизиться до США у змаганні за перевагу у створенні винищувачів шостого покоління.

На сьогодні американські F-22 та F-35 вважаються найсучаснішими бойовими літаками, але Китай вже має два літаки п’ятого покоління — J-20 та J-35, хоча їхня бойова ефективність ще не доведена.

У березні президент США Дональд Трамп оголосив, що Boeing отримав контракт на розробку американського винищувача шостого покоління F-47. Прототип нібито вже проходить випробування п’ять років, однак строки бойового розгортання поки не названо.

Цікаво, що одночасно з появою зображень J-36 у грудні минулого року в мережі з’явилися фото ще одного китайського літака — безхвостого двомоторного винищувача, умовно названого J-XX або J-50. Жоден з літаків офіційно не визнаний Пекіном, однак державні ЗМІ КНР зазначили, що країна активно просувається в розвитку новітньої авіації.

Відомо, що розробка китайського J-35 тривала понад 10 років, і лише у 2024 році його вперше публічно представили на авіашоу в Чжухаї.