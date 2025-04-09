Сирський розповів про ураження дроном дального бомбардувальника РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавно українським дроном вдалося знищити російський дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Про це Сирський розповів у інтерв’ю LB.ua.

“Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів”, — сказав Сирський.

У розмові Сирський відзначив, що українські військові завдали низку успішних ударів по аеродромах, і росіяни змушені був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, тепер це 200-300 км — Енгельс, Шайковка.

Він додав, що також вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання “шахедів”, що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань.

Крім того, за словами Сирського, російський флот фактично зачинений у Новоросійську.

“Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів”, — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський розповів, що система протиповітряної оборони — також один із напрямків ураження під час “діпстрайку”, що значно знижує російські потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення українських засобів повітряного нападу. За словами Сирського, кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів.