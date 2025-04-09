Остапенко: культура, гроші і конспірологія – це інструменти російських спецслужб

Культура залишається одним із інструментів у роботі російських спецслужб із громадянами інших країн, вважає Анатолій Остапенко, редактор і співведучий YouTube-проєкту “Телебачення Торонто”.

Про це в автор журналістських розслідувань про російські спецслужби та воєнні злочини росіян розповів у інтерв’ю Суспільному.

“Вони плодять свої центри російської культури по світу, у яких вони виховують покоління. І потім їх із юності починають вербувати. Потім ці люди можуть працювати як агенти впливу”, – зазначив Остапенко.

Окрема категорія іноземців, з якими працюють російські спецслужби, за словами журналіста, – це прихильники конспірологічних теорій.

Також, як розповів Анатолій Остапенко, свою роль відіграє і неформальна дипломатія. Зокрема, минулого року “Телебачення Торонто” випустило розслідування про роботу російських спецслужб із двома політиками з німецької партії “Альтернатива для Німеччини”.

“Є така 5-та служба ФСБ, яка займається зовнішньополітичними зв'язками. Вона формує агентурні мережі в країнах Європи та країнах колишнього Радянського Союзу”, – розповів журналіст.

Проєкт робив окреме розслідування про роботу спецслужб із громадянами інших країн саме через такі структури як “Россотрудничество” та фонд “Русский мир”.

“Ми бачимо, як вони потихеньку займаються всим цим – ніби як на неформальному рівні, але насправді вони в це вкладають дуже багато ресурсів”, – додав Анатолій Остапенко.

На запитання, чи вагомим у цій справі є питання саме грошей, Остапенко відповів: “В якийсь момент це стає питанням грошей – можливо, навіть у першу зустріч. Але загалом це може бути ідеологічний момент”.

Що стосується роботи російських спецслужб із Україною, то зараз, за словами журналіста, основні напрямки – це інформаційно-психологічні операції в соцмережах та вербування українців через соцмережі для скоєння злочинів всередині країни.

Про викриття злочинів російських генералів, роботу спецслужб РФ із Україною та Заходом, а також вразливість соцмереж – дивіться та читайте інтервʼю з Анатолієм Остапенком у проєкті “Ремовська Інтервʼю” у четвер, 10 квітня, на Youtube-каналі Суспільне Новини та на нашому сайті.