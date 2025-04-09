Громадянам РФ і Білорусі заборонили голосувати на місцевих виборах в Естонії

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про внесення змін до Конституції, згідно з яким громадяни третіх країн, які проживають в Естонії, а з наступних виборів і особи без громадянства, позбавляються права голосу на місцевих виборах.

Про це повідомляє ERR.

Каріс заявив, що, на його думку, парламент Естонії ухвалив “рішення з дуже серйозними наслідками”, і висловив сподівання, що законодавці “подумали про те, як захистити єдність естонського суспільства в майбутньому”.

Президент наголосив, що рішення про те, що голосувати на місцевих виборах зможуть тільки громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безсумнівно, законне.

Однак, за його словами, не менш важливо, щоб ті, хто залишився без права голосу, не думали, що держава хоче виключити їх із суспільного життя або бачить у них загрозу безпеці.

“Цього не можна домогтися просто словами. Тільки парламент може гарантувати, що людям, які довгий час прожили тут і є лояльними до Естонії, буде забезпечено відкритий шлях до естонського громадянства, навіть якщо вільний вибір в ухваленні рішення щодо громадянства був ускладнений з боку інших держав”, — йдеться у заяві Каріса.

Рійгікогу змінив Конституцію і позбавив права голосу громадян третіх країн на місцевих виборах 26 березня. Згідно з поправками, на виборах восени 2025 року особи без громадянства, тобто власники сірих паспортів, ще зможуть проголосувати, а надалі права голосу позбудуться і вони.

Муніципальні вибори в Естонії відбудуться 19 жовтня.

До ухвалення цього закону разом із громадянами Естонії та держав-членів ЄС у місцевих виборах могли брати участь іноземці, які живуть в Естонії на підставі довгострокової посвідки на проживання або постійного права на проживання, що досягли до дня виборів віку 16 років.