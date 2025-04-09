Перейти до основного змісту
Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит
УКРАЇНАСШАПодаткиЕКОНОМІКАСВІТПОЛІТИКА

Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит

Марія Патока
Розмір шрифту
Тарифи США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом в Києві 12 лютого 2025 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна планує провести переговори із США щодо скасування взаємних мит. США запровадили проти українського імпорту 10% мит.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Тараса Качки, США застосували мито не лише проти України, а проти всього світу. 10% — це універсальна ставка мита у США зараз.

"Десять років тому Україна теж застосовувала універсальне мито проти всіх: 10% на аграрну продукцію, 5% на промислову продукцію. У нас тоді був дефіцит платіжного балансу і правила СОТ дозволяють це робити. Ми не застосовували його проти ЄС, США, Китаю чи навіть проти Росії. Це було проти всіх: від пінгвінів до найбільших торгівельних партнерів. Тут аналогічна історія", — пояснив Тарас Качка.

Також Тарас Качка пояснив, що Україна не відповідатиме на запроваджені мита США, адже далі "буде ескалація".

"Ми імпортуємо із США продукції на 3-4 мільярди доларів. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", — сказав торговий представник.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок