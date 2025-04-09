Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит

Україна планує провести переговори із США щодо скасування взаємних мит. США запровадили проти українського імпорту 10% мит.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Економічній правді".

За словами Тараса Качки, США застосували мито не лише проти України, а проти всього світу. 10% — це універсальна ставка мита у США зараз.

"Десять років тому Україна теж застосовувала універсальне мито проти всіх: 10% на аграрну продукцію, 5% на промислову продукцію. У нас тоді був дефіцит платіжного балансу і правила СОТ дозволяють це робити. Ми не застосовували його проти ЄС, США, Китаю чи навіть проти Росії. Це було проти всіх: від пінгвінів до найбільших торгівельних партнерів. Тут аналогічна історія", — пояснив Тарас Качка.

Також Тарас Качка пояснив, що Україна не відповідатиме на запроваджені мита США, адже далі "буде ескалація".

"Ми імпортуємо із США продукції на 3-4 мільярди доларів. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", — сказав торговий представник.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.