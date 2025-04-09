Космос, медицина, відновлення: Україна підписала п'ять угод з ЄС

Україна підписала п'ять угод з Європейським союзом. Три з них стосуються підтримки критичної інфраструктури, інші — про космічну співпрацю і про приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, підписано три важливі фінансові угоди з ЄІБ на підтримку критичної інфраструктури України на загальну суму 300 млн євро.

Водопостачання і водовідведення.

Програма відновлення України ІІІ.

Централізоване теплопостачання.

"Ці угоди забезпечать сотні мільйонів євро для відновлення, модернізації та стійкості", — зазначив прем'єр.

Медична угода

У рамках медичної угоди заплановано приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту, форма якого була затверджена Єврокомісією у квітні 2014 року.

"Цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах", — зазначив Шмигаль.

Угода про участь України в космічних програмах ЄС

"Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", — сказав Шмигаль.