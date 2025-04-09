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Космос, медицина, відновлення: Україна підписала п'ять угод з ЄС
ПОДІЇ

Космос, медицина, відновлення: Україна підписала п'ять угод з ЄС

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Надія Собенко
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Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали угоди про співпрацю сферах космосу та медицини та про підтримку критичної інфрастурктури України. Пресслужба Кабінету міністрів

Україна підписала п'ять угод з Європейським союзом. Три з них стосуються підтримки критичної інфраструктури, інші — про космічну співпрацю і про приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, підписано три важливі фінансові угоди з ЄІБ на підтримку критичної інфраструктури України на загальну суму 300 млн євро.

  • Водопостачання і водовідведення.
  • Програма відновлення України ІІІ.
  • Централізоване теплопостачання.

"Ці угоди забезпечать сотні мільйонів євро для відновлення, модернізації та стійкості", — зазначив прем'єр.

Медична угода

У рамках медичної угоди заплановано приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту, форма якого була затверджена Єврокомісією у квітні 2014 року.

"Цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах", — зазначив Шмигаль.

Угода про участь України в космічних програмах ЄС

"Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни", — сказав Шмигаль.

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