Сирський прокоментував статтю NYT про контрнаступ у 2023 році

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що твердження New York Times про те, що з його ініціативи план наступу в 2023-му був змінений і замість одного напрямку удару наступ почали одразу на трьох, що нібито стало причиною невдачі, не є правдою.

Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua.

"Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності. Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них. Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані нами", — сказав Сирський.

За словами Головкома, коли планували ці дії, розуміли, що "наших сил недостатньо".

"Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі", — сказав він.

За словами Сирського, розрахунок був на те, що Силам оборони вдасться просунутися і перерізати три дороги: між Бахмутом та Горлівкою, між Бахмутом і Дебальцевим, і від неї дорогу на Попасну. Він зазначив, що дорога між Бахмутом і Дебальцевим — це основна траса, якою росіяни здійснювали логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на Попасну.

"В принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки... На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", — сказав Головком.

Про що стаття у NYT

Наприкінці березня New York Times опублікувала статтю про те, що майже три роки Київ і Вашингтон об'єднувало неафішоване партнерство в розвідці, стратегії, плануванні та технологіях. І про це було відомо тільки вузькому колу американських і союзних чиновників.

За даними газети, американська база в німецькому Вісбадені надавала ЗСУ координати російських військ на території РФ. Ця операція мала назву Task Force Dragon, її завдання полягало в тому, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.

Американські та українські військові щодня визначали пріоритетні цілі. Зокрема, розвідка вивчала супутникові знімки, радіовипромінювання та перехоплені повідомлення для того, щоб знайти російські позиції, координати яких потім передавали ЗСУ.

У розслідуванні зокрема описували події перед запланованим українським контрнаступом у 2023 році. За їхніми даними, тодішній командувач ОСУВ "Хортиця" Сирський нібито був незадоволений тим, що йому дали другорядну роль у контрнаступі.

Через це він вирішив змінити його план і сконцентрувати удар біля Бахмута, а не на півдні. Для цього тоді ще командувач Сухопутних військ попросив більше особового складу і боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський підтримав його і наказав розділити боєприпаси порівну між угрупованням Сирського і підрозділами генерала Олександра Тарнавського, які мали наступати на півдні, а також віддати йому 5 із 12 бригад, які готували для наступу на Мелітополь.