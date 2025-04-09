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Трамп має намір урізати витрати США на трильйон доларів
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Трамп має намір урізати витрати США на трильйон доларів

Надія Собенко
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Трамп
Президент США Дональд Трамп у Національному музеї будівництва у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 8 квітня 2025 року. REUTERS/Nathan Howard

Незабаром уряд США розпочне масштабні скорочення видатків, що можуть сягнути 1 трлн доларів

Про це президент Дональд Трамп написав у Truth Social.

"Сьогодні у мене була дуже гарна зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів, усі чудові люди. Я дав їм знати, що я за значне скорочення видатків. Ми проведемо скорочення, які, сподіваюся, перевищать 1 трлн дол", — написав він.

За словами Трампа, всі ці скорочення будуть внесені в "один великий, прекрасний законопроєкт".

"Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже наполегливо домагатися цих масштабних скорочень видатків, але ми повинні отримати схвалення законопроєкту негайно", — написав президент США.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення цивільного персоналу Міноборони США. Звільнити можуть близько 76 тисяч працівників.

15 лютого адміністрація Дональда Трампа у рамках масштабних скорочень у Міністерстві енергетики звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси США.

Звільнення відбуваються в рамках виконання плану Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, щодо скорочення персоналу та обмеження набору нових співробітників.

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