Трамп має намір урізати витрати США на трильйон доларів

Незабаром уряд США розпочне масштабні скорочення видатків, що можуть сягнути 1 трлн доларів

Про це президент Дональд Трамп написав у Truth Social.

"Сьогодні у мене була дуже гарна зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів, усі чудові люди. Я дав їм знати, що я за значне скорочення видатків. Ми проведемо скорочення, які, сподіваюся, перевищать 1 трлн дол", — написав він.

За словами Трампа, всі ці скорочення будуть внесені в "один великий, прекрасний законопроєкт".

"Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже наполегливо домагатися цих масштабних скорочень видатків, але ми повинні отримати схвалення законопроєкту негайно", — написав президент США.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення цивільного персоналу Міноборони США. Звільнити можуть близько 76 тисяч працівників.

15 лютого адміністрація Дональда Трампа у рамках масштабних скорочень у Міністерстві енергетики звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси США.

Звільнення відбуваються в рамках виконання плану Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, щодо скорочення персоналу та обмеження набору нових співробітників.