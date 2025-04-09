Мігрантам у США загрожують щоденні штрафи та конфіскація — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує штрафувати мігрантів на суму до 998 доларів на день, якщо вони не покинуть США, і конфісковувати їхнє майно, якщо вони не заплатять.

Про це повідомляє Reuters, яке ознайомилося з урядовими документами.

Штрафи випливають із закону 1996 року, який вперше застосували у 2018 році, під час першого терміну президентства Трампа.

Один з високопосадовців адміністрації зазначив, що штрафи планують застосовувати "заднім числом" на термін до п'яти років. Це може призвести до штрафів у розмірі понад 1 мільйон доларів.

Згідно з урядовими електронними листами, з якими ознайомилося агентство, адміністрація Трампа також розглядає можливість конфіскації майна іммігрантів, які не сплачують штрафи.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін у коментарі Reuters заявила, що іммігранти, які перебувають в країні нелегально, мають скористатися мобільним застосунком раніше відомий як CBP One (перейменований на CBP Home під час Трампа), щоб "самостійно депортуватись і покинути країну негайно".

"Якщо вони цього не зроблять, то зіткнуться з наслідками. Це штраф у розмірі 998 доларів на день за кожен день, коли нелегальний іноземець прострочив остаточний наказ про депортацію", — сказала Маклафлін.

Міністерство внутрішньої безпеки попередило про введення штрафів у своєму дописі в соцмережах від 31 березня.

Згідно з переглянутими Reuters електронними листами, Білий дім вимагає від Митної та прикордонної служби США вирішити питання штрафів, конфіскації майна мігрантів, які не платять, і продажу їхніх активів. Ще одним варіантом конфіскації майна може стати відділ конфіскації цивільних активів Міністерства юстиції.

Заплановані штрафи стосуються приблизно 1,4 мільйона мігрантів, які були депортовані за рішенням імміграційного судді.

Під час свого першого терміну Трамп послався на закон 1996 року, щоб накласти штрафи у сотні тисяч доларів на дев'ятьох мігрантів, які шукали притулку в церквах. Адміністрація відкликала штрафи, але потім продовжила накладати менші штрафи на суму близько 60 тисяч доларів на людину щодо як мінімум чотирьох мігрантів.

Президент Джо Байден скасував цю політику після вступу на посаду в 2021 році.

Як зазначає Reuters, запропонований арешт майна мігрантів, які не виконують остаточні накази про депортацію, може вплинути на громадян США або постійних жителів їхніх домогосподарств.

За оцінками імміграційної правозахисної групи FWD.us, близько 10 мільйонів мігрантів, які не мають правового статусу або тимчасового захисту, проживають з громадянами США або постійними резидентами у так званих "домогосподарствах зі змішаним статусом".

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.