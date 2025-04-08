Верховний суд США дозволив депортації на підставі закону XVIII століття

Верховний суд США у понеділок, 7 квітня, дозволив депортацію мігрантів згідно із законом XVIII століття, одночасно надавши їм "можливість оскаржити своє видворення".

Про це пише Reuters.

Закон 1798 року, який історично використовувався лише у воєнний час, для депортації венесуельських бандитів у межах жорсткого курсу.

У рішенні йдеться: "Затримані повинні отримати повідомлення після дати цього рішення про те, що вони підлягають видворенню згідно з цим законом. Повідомлення має бути надане в розумний термін та у спосіб, який дасть їм змогу подати клопотання про захист у належній юрисдикції до того, як відбудеться депортація".

Трамп послався на закон про ворожих іноземців 15 березня, щоб пришвидшити депортацію передбачуваних членів банди Tren de Aragua, використавши цей закон, відомий зокрема своєю роллю у часи Другої світової війни для інтернування японських, італійських та німецьких іммігрантів.

У рішенні суду зазначається, що будь-які юридичні скарги на депортацію відповідно до закону мають подаватися у федеральний суд округу, де утримується мігрант — у цьому випадку в Техасі, а не у Вашингтоні. При цьому суд не розглядав, чи правомірним є загалом застосування цього закону адміністрацією.

Позов подала група венесуельських чоловіків, які на момент подання були під вартою імміграційної служби США. Їх підтримує Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU). Позивачі стверджували, що наказ Трампа перевищує його повноваження, адже закон дозволяє депортацію лише у випадку війни або вторгнення на територію США.

Закон про ворожих іноземців дозволяє президенту затримувати, депортувати або накладати обмеження на осіб, які мають первинну вірність іноземній державі і можуть становити загрозу національній безпеці у воєнний час.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді назвала рішення суду «історичною перемогою верховенства права».

"Міністерство юстиції й надалі боротиметься в судах за безпеку Америки", — написала Бонді у соцмережах.

Раніше суддя Боасберг, призначений президентом-демократом Бараком Обамою, тимчасово заблокував депортації. Але адміністрація Трампа дозволила двом літакам, які вже перебували в повітрі, долетіти до Сальвадору, де американські чиновники передали 238 венесуельців владі країни, щоб ті утримували їх у Центрі ізоляції терористів.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.