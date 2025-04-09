У Німеччині очікують на коаліційну угоду: Мерц може стати канцлером уже в травні

У Німеччині очікується досягнення коаліційної угоди. Після приблизно 13-годинних консультацій між блоком Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС)та Соціал-демократичною партієюНімеччини (СДПН), які завершилися напередодні опівночі, остаточної угоди ще не було досягнуто, однак, за словами учасників, мета — укласти угоду до середи опівдня.

Про це пише Vienna.at.

Переговори мають продовжитися о 9:30 у штаб-квартирі ХДС. За даними з партії, голова ХДС Фрідріх Мерц має намір поінформувати президію партії про хід перемовин.

Увесь вівторок сторони намагалися знайти компроміси, часом перериваючи спільні засідання для внутрішньопартійних консультацій. Додатковий тиск на переговори створює міжнародна ситуація та тарифна політика адміністрації Дональда Трампа.

Експерти попереджають про загрозу рецесії та труднощі для німецької експортноорієнтованої економіки. Мерц має намір протистояти цьому через зниження податків для бізнесу, дерегуляцію та зменшення цін на енергоносії.

Вже через п’ять днів після виборів до Бундестагу ХДС як партія-переможець розпочала попередні переговори з СДПН про формування коаліції. Іншої реальної альтернативи коаліції немає, оскільки альянс із Зеленими не має більшості, а співпрацю з АдН Союз чітко відкидає.

4 березня ХДС, ХСС і СДПН погодили історичний фінансовий пакет на оборону й інфраструктуру. Разом із Зеленими попередній склад Бундестагу схвалив зміни до Конституції, щоб послабити "боргове гальмо" для оборонних витрат і створити спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро. 8 березня завершились попередні перемовини, після чого було оприлюднено 11-сторінковий документ із рекомендацією розпочати коаліційні переговори, які формально стартували 13 березня.

Було створено 16 робочих груп, які протягом півтора тижня мали напрацювати деталі. Хоч у підсумкових документах вдалося дійти згоди щодо багатьох питань, залишилися й суттєві розбіжності, які мали вирішити 19 головних перемовників. Мерц критикував деякі робочі групи за надмірні бажання, мовляв, вони керувались принципом "Загадай бажання". Документи робочих груп потрапили у ЗМІ, але зміст перемовин на рівні керівників залишився майже цілковито закритим.

Хоча деякі учасники 19-членної групи й давали інтерв’ю, конкретики уникали. Перемовини проходили почергово у штабах СДПН і ХДС, а також у представництві Баварії в Берліні.

Найскладнішими були питання податків і міграції. У ХДС у процесі переговорів зростало невдоволення. Зокрема, через зміну позиції Мерца щодо "боргового гальма" третина осередку в Кюлунгсборні вийшла з партії.

Молодіжна організація партії — Junge Union — пригрозила не підтримати коаліційний договір, якщо він не включатиме політичні зміни, обіцяні Мерцем у кампанії.

Якщо коаліційну угоду буде укладено, СДПН проведе онлайн-голосування серед своїх членів протягом 10 днів. У ХДС договір затверджуватиме малий з’їзд, у ХСС — партійна рада. Мерц, як ймовірний майбутній канцлер, раніше планував сформувати уряд до Великодня, однак цього терміну вже не дотримано. Тепер як потенційна дата його обрання та присяги розглядається 7 травня.

Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".

16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так: