Німецька AfD вперше зрівнялася в опитуваннях з ХДС/ХСС

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в соцопитуванні вперше зрівнялася з блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).
Про це ідеться в дослідженні Інституту нових соціальних ініціатив (INSA), яке провели на замовлення видання Bild.
Обидві політсили зараз мають рейтинг по 24%. Для ХДС/ХСС на сьогодні це історичний мінімум, блок втратив 6% довіри з початку березня.
Лідерка AfD Алім Вайдель прокоментувала рейтинги своєї партії: "AfD зараз на одному рівні з ХДС/ХСС в опитуваннях! Народ не хоче ще одного лівого уряду, в якому ХДС/ХСС дозволяють СДПН та Зеленим диктувати політику. Настав час для справжнього громадянського політичного повороту!"
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН, партія Олафа Шольца) зберігає свій рейтинг у 16%, далі ідуть "зелені" і "ліві" — 11%.
Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025
13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".
16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так:
- ХДС/ХСС — 28,5%; Очільник блоку Фрідріх Мерц стає новим канцлером Німеччини;
- AfD — 20,8%;
- СДПН — 16,4%;
- "Зелені" — 11,6%;
- Ліва партія — 8,8%.