Німецька AfD вперше зрівнялася в опитуваннях з ХДС/ХСС

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в соцопитуванні вперше зрівнялася з блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Про це ідеться в дослідженні Інституту нових соціальних ініціатив (INSA), яке провели на замовлення видання Bild.

Обидві політсили зараз мають рейтинг по 24%. Для ХДС/ХСС на сьогодні це історичний мінімум, блок втратив 6% довіри з початку березня.

Лідерка AfD Алім Вайдель прокоментувала рейтинги своєї партії: "AfD зараз на одному рівні з ХДС/ХСС в опитуваннях! Народ не хоче ще одного лівого уряду, в якому ХДС/ХСС дозволяють СДПН та Зеленим диктувати політику. Настав час для справжнього громадянського політичного повороту!"

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН, партія Олафа Шольца) зберігає свій рейтинг у 16%, далі ідуть "зелені" і "ліві" — 11%.

Що відомо про федеральні вибори у Німеччині 2025

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту (Бундестазі) з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".

16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Він запропонував президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. 27 грудня президент це й зробив. Датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. Голоси на виборах розподілилися так: