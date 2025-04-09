Західні розвідувальні служби попередили про загрозу з боку китайських спецслужб, які використовують шкідливі мобільні застосунки для стеження за активістами Тайваню та правозахисниками Тибету й іншими опонентами уряду Китаю.

Про це пише Reuters.

Попередження підписали кібербезпекові агентства Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії та Німеччини.

Згідно з документом, найбільше ризику піддаються:

прихильники незалежності Тайваню,

активісти за права тибетців, уйгурських мусульман та інших меншин у Сіньцзяні,

захисники демократії (включно з Гонконгом),

прихильники духовного руху Фалуньгун.

Попередження з’явилося на тлі зростання напруги навколо Тайваню, зокрема військових навчань КНР 1 квітня навколо острова та візиту глави Пентагону до Філіппін 28 березня, під час якого США підтвердили свою відданість стримуванню китайської агресії.

Шкідливі програми, виявлені у зв’язку з китайською компанією, мають назви BADBAZAAR та MOONSHINE. Вони не лише крадуть конфіденційні дані з мобільних пристроїв, а й надають доступ до камери, мікрофона та геолокації.

Попередження адресоване журналістам, правозахисникам, неурядовим організаціям та бізнесу, які працюють у відповідних сферах.

"Шпигунське ПЗ поширюється в Інтернеті неконтрольовано, тому є ризик зараження навіть тих, хто не є цільовою аудиторією", — йдеться у повідомленні британського Національного центру кібербезпеки (NCSC).

У посольстві Китаю у Вашингтоні відповіли, що "Китай рішуче заперечує безпідставні звинувачення", назвавши атрибуцію кібератак складною і такою, що потребує доказів.

Попередження базується на даних звітів, зокрема дослідженні Intelligence Online від 29 січня, яке вказує, що компанія з Ченду вже кілька років надає послуги китайським силовим структурам.

Згідно з повідомленням, у підготовці попередження брали участь ФБР, АНБ США, а також розвідувальні служби Австралії, Канади, Німеччини та Нової Зеландії.