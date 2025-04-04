Нова шахрайська схема: у Telegram аферисти розсилають фейкові відео "кружечки"

У месенджері Telegram шириться нова шахрайська схема. Зокрема аферисти використовують фейкові відео "кружечки", щоб виманити у людей гроші, або поширити фішингові посилання.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві розповіли, що шахраї спершу зламують акаунти та завантажують голосові чи відеоповідомлення користувача, далі монтують потрібний діалог, у якому людина начебто просить гроші. Після цього вони розсилають підроблені відео друзям та знайомим користувача.

Як уберегтися:

якщо ви отримали підозрілий "кружечок", перевірте інформацію — попросіть написати в іншому месенджері або зателефонувати;

увімкніть двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.

Раніше у МВС застерегли українців від нової хвилі шахрайських атак у соцмережі Instagram. Зловмисники використовують емоційні провокації, аби змусити користувачів розкрити свої особисті дані.