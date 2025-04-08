У Київ прибули прем’єр-міністр, глава МЗС та міністр оборони Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен приїхали до Києва у вівторок, 8 квітня.
Про це повідомляє VRT.
Видання пише, що серед планів — зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Фото делегації у Києві у соцмережі Х оприлюднив глава МЗС Бельгії Максим Прево. Він зазначив, що посадовці прибули до української столиці нічним потягом вранці 8 квітня.
"Це місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє. Наша перша зупинка: Буча. Ім’я, яке стало синонімом жаху та стійкості", — написав глава МЗС Бельгії.
Раніше Барт Де Вевер опублікував в Інстаграм знімок, який підписав "А ми їдемо в Україну".
Міністр оборони Франкен також оприлюднив відповідний пост у соцмережі Х.
"Вирушаємо разом із нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців", — написав Франкен.
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