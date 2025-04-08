Сенатор США: продовження Трампом терміну продажу TikTok є порушенням закону

Рішення президента Дональда Трампа продовжити термін для китайської компанії ByteDance на продаж американських активів TikTok порушує закон, заявив член комітету з розвідки в Сенаті США Марк Ворнер.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сенатора-демократа.

Сенатор Ворнер також зазначив, що запропонована угода не відповідає вимогам закону 2024 року, який вимагає усунення впливу ByteDance на діяльність TikTok в США. За словами Ворнера, угода збереже операційну роль для ByteDance та дозволить залишити значну частину акцій TikTok, а також її участь у розробці технологій компанії.

Ворнер підкреслює, що угода повинна гарантувати "чистий операційний розрив між ByteDance і TikTok USA, зокрема шляхом запобігання подальшому розвитку, впливу або доступу до персональних даних або вихідного коду будь-якої з компаній".

Згідно з угодою, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, американський підрозділ TikTok має відокремитися в нову компанію, яка буде базуватися в США, а власником і оператором переважної більшості акцій будуть американські інвестори.

За словами Ворнера, угода, яку обговорюють, "підриває впевненість у тому, що додатку, який продається, можна довіряти у захисті національної безпеки та дотриманні закону".

Коли та чому TikTok вирішили заборонити в США

17 січня 2025 року Верховний суд США підтримав закон про блокування TikTok в країні, якщо китайська компанія ByteDance, яка володіє цією соцмережею, не продасть її. Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня продовжив ембарго на заборону TikTok до 5 квітня. Однак 4 квітня Трамп відклав виконання закону про заборону чи продаж соціальної мережі ще на 75 днів.

Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Ще одна вагома причина заборони — уряд Китаю нібито може отримати дані користувачів TikTok. Згідно з законодавством Китаю, місцеві компанії мають співпрацювати з державною розвідкою.

Цією мережею користуються 170 млн американців. Платформи Amazon та OnlyFans зацікавлені в тому, щоб викупити американську частку TikTok у китайської компанії ByteDance.