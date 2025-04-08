Гігантський африканський щур на ім’я Ронін отримав визнання Книги рекордів Гіннеса як тварина, що виявила найбільшу кількість протипіхотних мін у Камбоджі.

Про це повідомила неурядова організація APOPO, яка використовує сотні щурів для розмінування у цій країні Південно-Східної Азії.

"Вражаюче досягнення Роніна — виявлення понад 124 наземних мін і ще 15 нерозірваних вибухових пристроїв — є свідченням неймовірного потенціалу наших HeroRATs та їхньої життєво важливої місії з порятунку людей", — заявила організація.

З моменту свого заснування у 1997 році APOPO видалила близько 170 000 мін у кількох країнах.

В організації наголошують, що це досягнення не лише підкреслює надзвичайні здібності щурів, а й демонструє важливу роль інновацій у гуманітарному розмінуванні.

Ронін почав працювати у 2021 році в провінції Преа-Віхеа на півночі Камбоджі й уже перевершив здобутки іншої знаменитої щурки — Магави, яка вийшла на пенсію і померла у 2022 році. За п’ять років служби Магава виявила 71 міну та 38 нерозірваних вибухонебезпечних предметів.

"Робота Роніна ще далеко не завершена — попереду ще щонайменше два роки активної служби, і він має всі шанси продовжити свій рекорд", — зазначають в APOPO, яка базується в Бельгії.

Щурів спеціально тренують для виявлення хімічних компонентів вибухівки, ігноруючи металобрухт, що дає змогу набагато швидше знаходити міни. Попри великі розміри, їхня вага недостатня, щоб спричинити вибух, що робить їх безпечними для таких місій.

Камбоджа посідає одне з перших місць у світі за кількістю мін, поступаючись лише М’янмі та Афганістану. Під час збройних конфліктів, що тривали з 1975 до 1998 року, в країні було встановлено до шести мільйонів мін, і сотні тисяч з них досі не виявлені.

За оцінками міжнародних організацій, протипіхотні міни вже забрали десятки тисяч життів у Камбоджі. Країна має найвищий у світі рівень ампутацій на душу населення — понад 40 тисяч осіб при населенні у 17 мільйонів.