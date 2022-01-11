У віці восьми років помер щур Магава, який допомагав розміновувати поля в Камбоджі після громадянської війни. За свою п’ятирічну кар’єру тварина допомогла знешкодити понад 100 вибухових пристроїв і отримала спеціальну відзнаку британської благодійної організації.

Про це повідомила бельгійська організація APOPO, яка тренує тварин для знешкодження вибухівки.

В останні тижні життя Магава був у гарному стані, але на початку січня 2022 року став менш активним, рідше хотів їсти й довше спав. Щур відсвяткував восьмиріччя в листопаді — через кілька місяців після того, як через старість він пішов на пенсію.

"Завдяки вам Магаву ще довго пам’ятатимуть ті, чиї життя він урятував, допомігши виявити міни в Камбоджі. Дякуємо вам від щирого серця за вашу підтримку в цей складний час", — заявили в APOPO.

Організація виникла у Танзанії в 1990-х роках із метою допомогти країнам, де відбувалися бойові дії, адаптуватися до мирного життя. Ідеться передусім про знешкодження вибухових пристроїв, які були закопані в землю і через які гинуть цивільні.

Фото: APOPO Щур Магава

У Камбоджі внаслідок громадської війни 1967-1975 років у землі лишилися близько шести мільйонів нездетонованих мін. За оцінками станом на 2019 рік, через підрив на вибухових пристроях у країні загинули майже 65 тисяч людей.

APOPO навчає щурів розпізнавати запах хімічної речовини, яка міститься у вибухівці. Оскільки тварини мають чудовий нюх і є легкими, вони знаходять вибухові пристрої, але не детонують їх, що і дозволяє рятувальникам їх знешкоджувати.

За свою кар’єру Магава виявив 71 міну й 38 вибухових пристроїв іншого походження, обстеживши 225 тисяч квадратних кілометрів території. У вересні 2020 року британська благодійна організація "Народний медпункт для хворих тварин" (PDSA) вручила щуру свою найвищу відзнаку за сміливість у порятунку людей — золоту медаль.

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