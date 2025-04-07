Міністерство оборони України може об'єднати Державний оператор тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію, втім у відомстві стверджують, що це трапиться після завершення воєнного стану.

Про потенційне об'єднання у себе на Facebook-сторінці написала членкиня Громадської антикорради при Міноборони, журналістка Тетяна Ніколаєнко.

"На мою скромну думку, це призведе до чергової серії бардака. У нас одна заміна керівника агенції спричинила те, що на місяць стало нове контрактування боєприпасів. Про те, що купувати консерви і міни — це різні речі, вже говорилось", — пише Ніколаєнко.

Розробку плану з об'єднання агенцій Суспільному підтвердив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, втім уточнив, що це планується після завершення воєнного стану.

"За пропозицією партнерів, розпочинається така робота в масштабах дорожніх картах з терміном виконання після завершення воєнного стану", — сказав Гаврилюк у коментарі Суспільному.

Ще одне джерело в міністерстві сказало Суспільному, що попри те, що концепція справді лише розробляється, очільником об'єднаної агенції розглядають чинного керівника АОЗ та колишнього очільника ДОТ Арсена Жумаділова.

Ми звернулися до нього за коментарем із цього приводу.

Раніше представництво НАТО в Україні рекомендувало залишити Агенцію оборонних закупівель, відповідальну за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, відповідальний за нелетальні закупівлі, двома окремими агенціями, щонайменше на час війни.

Наприкінці січня міністр оборони Умєров звільнив тодішню керівницю АОЗ Марину Безрукову, попри рішення Наглядової ради продовжити із нею контракт. Новим керівником він призначив Арсена Жумаділова.