У Міноборони зʼявились нові посади для солдатів та офіцерів

У військових частинах, батальйонах і шпиталях створюються нові посади для офіцерів, сержантів та солдатів, чиєю основною функцією буде соціальний супровід.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Він розповів, що до обов'язків нових працівників входитиме допомога військовим, їхнім рідним та начальникам у розв'язанні широкого кола проблем.

"Ми зараз запускаємо нову програму навчання, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань", — розповів він.

Мельник підкреслив, що підготовка фахівців міститиме вивчення військового права, а також специфіку роботи з пораненими та військовополоненими. За його наказом, Генштаб має розробити критерії, аби могли комплектувати ці посади цивільними, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу.

Раніше заступник керівника ОП Паліса повідомляв, що новий контракт для чоловіків від 18 до 24 років — пілотний проєкт, який відбувається у тестовому режимі.

"Спочатку пілотний проєкт запровадили для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти", — сказав Паліса.

Він розповів, що хотіли протестувати цю модель у контрольованому масштабі. За словами Паліси, якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання задекларованих обіцянок.