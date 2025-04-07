Китай вимагає, щоб США припинили офіційні контакти з Тайванем

Пекін виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами Америки і Тайванем.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю, передає Reuters.

За його словами, КНР країна подала скаргу до Сполучених Штатів на тлі повідомлень про те, що делегація Тайваню перебувала у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Трампа.

Китай виступає проти будь-яких форм офіційних обмінів між США і Тайванем і закликає США дотримуватися політики одного Китаю.

За даними FT, радник з національної безпеки Тайваню Джозеф Ву відвідав США для таємних переговорів з представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо загроз від Китаю

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет у секретному посібнику з питань національної оборони позначив потенційний конфлікт з Китаєм через Тайвань пріоритетом для Збройних сил Сполучених Штатів.

Тайвань, або Республіка Китай — частково визнана острівна держава, яка до 1949 року мала юрисдикцію над усією територією материкового Китаю, до приходу комуністів до влади у Пекіні та утворенню Китайської Народної Республіки. Устрій Республіки Китай демократичний. Китай вважає Тайвань своєю територією.