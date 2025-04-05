Радник з нацбезпеки Тайваню відвідав США, щоб обговорити загрозу від Китаю

Радник з національної безпеки Тайваню Джозеф Ву відвідав США для таємних переговорів з представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо загроз від Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Джозеф Ву очолив делегацію від Тайваню. Представники США та Тайваню вели переговори за "спеціальним каналом" — спеціальною системою, яку вибудовували США для переговорів саме з Тайванем.

Тим часом Китай проводить масштабні військово-морські навчання, у яких практикує стратегії морської блокади Тайваню.

США офіційно не визнає Тайвань за незалежну країну.

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет у секретному посібнику з питань національної оборони позначив потенційний конфлікт з Китаєм через Тайвань пріоритетом для Збройних сил Сполучених Штатів.

Тайвань, або Республіка Китай — частково визнана острівна держава, яка до 1949 року мала юрисдикцію над усією територією материкового Китаю, до приходу комуністів до влади у Пекіні та утворенню Китайської Народної Республіки. Устрій Республіки Китай демократичний. Китай вважає Тайвань своєю територією.