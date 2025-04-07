Європейський Союз не виділив Литві та Естонії коштів на фінансування проєкту “стіна дронів” (drone wall) на кордоні з РФ і Білоруссю. Водночас ЄС фінансує інші придбання дронів і систем боротьби з дронами.

Про це повідомив командувач Державної прикордонної служби Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас, передає LRT.

За його словами, якщо Литва та Естонія не отримають кошти від Європейського Союзу (ЄС) на так звану стіну безпілотників, яка покликана захистити кордони держав, то будуть шукати інші джерела фінансування.

"Я б не бачу тут великої проблеми, що цей проєкт не був відібраний для фінансування. Думаю, ми зможемо шукати інші джерела фінансування цього проєкту. Він, можливо, був би більше зосереджений на регіональній співпраці, створенні регіональної системи", — сказав командувач журналістам у понеділок.

Любаєвас додав, що ЄС фінансує інші придбання дронів і систем боротьби з дронами. За його словами, тільки на закупівлю безпілотників ЄС виділив Литві 11 млн євро і ще 3 млн євро на закупівлю засобів боротьби з безпілотниками.

Як розповів командувач, проєкт "drone wall" передусім призначався для обміну інформацією між державами.

"Це система, яка в першу чергу дозволить обмінюватися інформацією, виявляти та знешкоджувати безпілотники. Також планувалося виділити певні ділянки кордону в кожній державі для реалізації пілотних проєктів", — сказав він.

Загальна вартість проєкту — 12 млн євро, з яких 4 млн євро було призначено Естонії, а для інших учасників проєкту – приблизно по 2,5 млн. євро.

Міністр внутрішніх справ Владиславас Кондратовічюс стверджував, що обмін інформацією тепер забезпечується іншими способами, але, можливо, не настільки оперативно.

Влада не виключає можливості повторної подачі заявки ЄС на фінансування проекту "стіни дронів".

Заявка на фінансування була відхилена Брюсселем на початку березня.

У травні минулого року тодішній міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що країни регіону погодилися створити так звану “стіну безпілотників”.

Тоді вона розповіла, що для “стіни безпілотників” держави використовуватимуть безпілотники для моніторингу кордону, а також системи боротьби з безпілотниками, які зупинятимуть безпілотники ворожих держав, які використовуються для контрабанди та провокацій. Вона не взялася оцінити, коли ця ідея буде реалізована.