Месенджер Telegram видалив понад 20 російських каналів, чого вимагала влада РФ. Зокрема серед зниклих каналів — анонімний "ВЧК-ОГПУ", з понад мільйоном підписників, який називали наближеним до російських спецслужб.

Про видалення "ВЧК-ОГПУ" його автори повідомили у резервному каналі.

За їхніми словами, канал було видалено без попередження. Вони також заявили, що все вказує на те, що це було зроблено керівництвом Telegram.

"Поки що хочеться вірити, що цей захід пройшов без участі безпосередньо самого Павла Дурова і пов'язаний з окремими представниками його команди", — йдеться у заяві.

У коментарі російському виданню "Медиазона" у пресслужбі Telegram заявили, що "ВЧК-ОГПУ" видалили його власники.

"Канал був видалений його власником, можливо, внаслідок неавторизованого доступу. Ми проводимо перевірку", — повідомили там.

У липні 2024 року Мін'юст РФ визнав "ВЧК-ОГПУ" "іноагентом". У каналу було понад 1 мільйон підписників.

Раніше Генпрокуратура РФ та "Роскомнадзор" вимагали видалити канал "ВЧК-ОДПУ" за публікацію "інформації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Російській Федерації, що дискредитує дії органів державної влади та Збройних сил РФ".

У грудні торік Таганський районний суд Москви на вимогу цих відомств оштрафував Telegram за те, що той не видалив заборонену російським законодавством інформацію.

Загалом у рішенні суду від 3 грудня 2024 року про "порушення порядку обмеження доступу інформації" наводиться список із 22 каналів, серед яких є і "ВЧК-ОГПУ", доступ до яких має бути обмежений.

"ВЧК-ОГПУ" публікував інформацію про співробітників російських правоохоронних органів та посадовців.