ГУР: у російській зброї вперше виявили компонент індійського виробництва

Система захисту російських Shahed від радіоелектронної боротьби (РЕБ) майже повністю позбулася використання американських компонентів через санкції проти Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Це стало відомо завдяки оприлюдненню на порталі розвідки інформації про майже 200 нових деталей і компонентів, які використовуються в шести типах російської зброї.

"Серед них — CRP-антена для "шахеда", північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер з ракети Х-47 "Кинжал", а також безпілотники "Supercam S350", "Гєрбера" та Zala", — йдеться у повідомленні.

Виявлено, що в нових CRP-антенах для дронів "Гєрань-2" міститься лише два чіпи американського виробництва, що свідчить про спроби Росії зменшити свою залежність від західних компонентів через санкції.

Згідно з попередньою інформацією від ГУР МО, в нових "Шахедах", що використовувалися у 2025 році, з’явилися нові антени, що захищають від перешкод, з маркуванням китайською мовою. В одній з таких антен із 15 компонентів лише два від американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

Більшість інших компонентів виготовлені в Китаї, включаючи трансивери, генератори та мікросхеми, такі як основний чіп CRP-антени, який виробляє Beijing Microelectronics Technology Institute.

Окрім того, у російській зброї вперше виявлено компонент індійського виробництва — тактовий буфер від Aura Semiconductor. Ще два компоненти наразі не ідентифіковані, але, ймовірно, вони також китайського походження. Загалом на порталі розвідки зафіксовано 4 672 деталі, знайдені у 164 зразках зброї, використаних Росією проти України.

У 2023 році в дослідженнях розслідувачів Truth Hounds, що аналізували атаки РФ із застосуванням іранських дронів, було знайдено компоненти від 13 американських компаній, а також по одному підприємству з Японії, Канади та Швейцарії.

Американські компоненти, виявлені в дронах "Shahed-136", що використовувалися Росією в Україні, включали: мікропроцесори, напівпровідники, прийомопередавачі та пристрої пам'яті.

Типи деталей відрізнялися, але робили суттєвий внесок у спроможності дронів. Тоді розслідувачі наголошували на залежності армії РФ від компонентів західного виробництва та необхідності обмежити подальше постачання вказаних компонентів.