Кремль активізував діяльність Російської православної церкви (РПЦ) в Африці. За три останні роки у 30 країнах континенту було відкрито парафії цієї російської релігійної установи, половина з яких з’явилась у 2022-му.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Це свідчить про те, що активізація діяльності РПЦ в Африці пов’язана з необхідністю наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України", — вважають у ЦПД.

Там пояснили, що "під виглядом захисту православних Африки" Росія розповсюджує на континенті вплив і поширює пропаганду.

"Зокрема населенню африканських держав РПЦ заявляє, нібито Росія не пов’язана з колоніалізмом, расизмом і работоргівлею – дражливими темами для Африки. Однак це брехня, адже використання кріпаків та колоніальні війни на Кавказі, в Азії та Європі свідчать про зворотне", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що РПЦ доповнює військову присутність Росії в Африці як інструмент пропаганди ідей так званого "русского мира", та має на меті підвищити рівень підтримки дій Кремля на зовнішньополітичній арені.