Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з країнами Африки технологіями у сфері безпеки, а також технологіями та досвідом протидії російській дезінформації та тиску, зокрема, з боку найманців з ПВК "Вагнер".

Про це він сказав час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці". Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід", — сказав президент, відповідаючи на запитання журналіста із Сенегалу .

На думку Зеленського, інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які розробили та використовують в Україні. Йдеться про повітряні та морські дрони.

"Не треба чекати війни. Будь-яких агресорів, які навіть подумки налаштовані до окупації або недружніх кроків в іншу країну, буде зупиняти те, що у вас є такі потрібні технології", — сказав він.

За його словами, Україна також може допомогти Африці у боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об'єктом "тисяч" кібератак, зокрема на банківську систему та зв'язок.

"Не можна просто з України боротися з дезінформацією. Ми повинні бути присутніми у вас, а ваші країни, ваші лідери повинні бути відкриті для цього. Ми готові працювати проти російської дезінформації. Будь-якої дезінформації. Просто давати суспільству Африки правду, а вони нехай самі обирають на якому вони боці, тому що вони вільні люди", — наголосив Зеленський.

Також президент вважає, що в африканських країн буде "багато проблем" через російський вплив як на континенті, так і на ринках. Виходячи з досвіду України він закликав ставити на перше місце питання безпеки та незалежності, а не вигоди від дешевших ресурсів, навіть в умовах проблем з економікою.

"Коли ваша країна почне руйнуватися — у цей момент буде неважливо, яка ціна на енергію, яка ціна на бензин у вашій країні. Повірте нам: це так важливо до війни, і це неважливо під час війни, тільки якщо ви це дозволите. Це цінність кожної нації, кожної країни", — сказав він.

Серед інших напрямів співпраці з африканськими державами Зеленський назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин, цифровізацію та застосунок "Дія".

"Усі ці речі ми можемо запропонувати з радістю", — резюмував президент.

Що відомо про знищення загону ПВК "Вагнер" у Малі

28 липня у Малі повстанці-туареги заявили, що за два дні боїв біля алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців ПВК "Вагнер". Серед загиблих — автор Telegram-каналу Grey Zone.

Згодом у соцмережі Х з'явився допис нібито від малійського повстанського руху CSP-PSD з пропозицією передати Україні полонених "вагнерівців".

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК "Вагнер".

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде", — сказав Юсов.

Коментуючи нібито пропозицію малійських повстанців передати полонених "вагнерівців" Україні, представник ГУР зазначив, що це – чутлива інформація, але все, що робить Україна, відбувається в межах міжнародного права і необхідних процедур.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь композитора Ріхарда Вагнера, якого любив Гітлер.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.

Увечері 23 червня 2023 року глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.