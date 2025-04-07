Yonhap: Південна Корея має намір провести президентські вибори 3 червня

Влада Південної Кореї після відсторонення президента Юн Сок Йоля має намір призначити позачергові президентські вибори на 3 червня.

Про це повідомила агенція Yonhap з посиланням на джерела серед уряду.

За її інформацією, питання про проведення виборів порушать на плановому засіданні Кабміну у вівторок.

"Немає чітких правових норм, які говорять про необхідність проведення засідання кабінету міністрів для визначення дати виборів. Але оскільки це важливий пункт, який потребуватиме призначення тимчасового вихідного в день голосування, це питання обговорюватиметься на засіданні кабінету міністрів", — повідомило джерело.

Раніше південнокорейські ЗМІ вже повідомляли, що дата дострокових президентських виборів, ймовірно, буде оголошена 8 квітня після зустрічі членів кабінету міністрів.

Виконуючий обов'язки президента Республіки Корея прем'єр-міністр Хан Док Су повинен встановити дату протягом 10 днів з моменту відсторонення президента — до 14 квітня.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 3 грудня 2024 року оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю". Через шість годин Юн скасував воєнний стан в країні.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сок Йоля. Рішення підтримали 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сук Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця, а за три дні окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна. Згодом його затримали і 8 березня 2025 року президент вийшов з в'язниці, оскільки арешт Юна скасували.

Суд на початку квітня остаточно усунув президента Юн Сок Йоля з посади.