"РФ продовжує війну з усе вищою інтенсивністю": Макрон про останні атаки РФ

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російську ракетну атаку на Кривий Ріг та сьогоднішній обстріл України.

Про це він написав на платформі X.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", — написав Макрон.

За його словами, попри те, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента Трампа щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню, і партнери працюють над досягненням миру, Росія продовжує свою війну з новою силою, демонструючи повну зневагу до цивільного населення.

"Ці російські удари мають закінчитися. Припинення вогню має відбутися якнайшвидше. І рішучі заходи в разі, якщо Росія й надалі тягнутиме час і відмовлятиметься від миру, мають бути вжиті. Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції США і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?", — написав він.

Удар по Кривому Розі

Ввечері 4 квітня російська армія вдарила ракетою "Іскандер" з касетним зарядом по житловій забудові у Кривому Розі. Загинули 20 людей, серед них 9 дітей, постраждало 74 людини.

У містах України 6 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими від російської атаки по Кривому Рогу.

Ракетний удар по Україні 6 квітня

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.