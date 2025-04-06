Польща засудила чергові російські удари по Україні і заявила, що останні дії Росії в Україні свідчать, що її метою є подальша війна, а не мир.

Про це в соцмережі X повідомило МЗС Польщі, реагуючи на останні обстріли Росією території України

"Польща рішуче засуджує чергові російські бомбардування України. Росія має бути притягнута до відповідальності за загибель жителів України і руйнування цивільної інфраструктури. Останні дії Москви свідчать, що її метою є подальша війна, а не мир", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.