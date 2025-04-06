У Польщі заявили про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась через мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу, намагаючись прорватися через паркан.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Polsat News.

За його словами, мігранти кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися через бар'єр. У ніч на 5 квітня було зафіксовано сотні спроб нелегально потрапити до Польщі.

Косіняк-Камиш вважає, що активізація таких дій "спрямована на те, щоб послабити Європу і Польщу".

"Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, напевно, вже, сподіваюся, всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі…в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону, перетин кордону в нелегальний спосіб", — сказав міністр.

18 березня польські прикордонники повідомили про посилення тиску на кордоні з Білоруссю — зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон. Деякі мігранти напали на патруль.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні 2022 року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня 2023 року речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єра, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.