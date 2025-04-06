Американця в Росії примусово відправили в психлікарню

Затриманого в Росії влітку 2024 року 46-річного громадянина США Джозефа Татера примусово відправили на психіатричне лікування. Відповідне рішення ухвалив суд у Москві.

Про це повідомляє DW з посиланням на російський ТАСС.

Колишнього американського бухгалтера Татера затримали в Москві в серпні 2024 року. За версією слідства, він нібито влаштував скандал під час заселення в готель Radisson Blu Olympiyskiy, а у відділі поліції вдарив співробітницю. Американця звинуватили в застосуванні насильства до представника влади, йому загрожує до 5 років в'язниці.

“15 березня 2025 року комісія лікарів-психіатрів виявила у громадянина Татера Джозефа такі психічні розлади: напруженість, імпульсивність, маячні ідеї та стосунки, переслідування, впливи особливого значення, відсутність критики до свого стану”, — цитує ТАСС матеріали слідства.

Експертизи проходили в столичних психіатричних лікарнях ім. Сербського та ім. Сербського та ім. Алексєєва.

Адвокати 46-річного американця вважають його госпіталізацію незаконною і необґрунтованою.

"Представник слідчого органу не зміг продовжити запобіжний захід Татеру, у зв'язку з чим вирішив ізолювати підзахисного від суспільства шляхом поміщення в психіатричну лікарню", — стверджується в скарзі представника американця на рішення про його примусову госпіталізацію.

Сам 46-річний громадянин США провину в інкримінованому йому злочині не визнав. Він заявив про комунікативні труднощі при розслідуванні його справи з російськими силовиками, наполягаючи на тому, що не чинив насильства над працівницею поліції, а попросив начальника відділення дізнання ОМВС Росії в Міщанському районі, яку визнано у справі потерпілою, принести йому води.

За словами американця, відсутність професійного перекладача під час слідчих дій могла стати причиною взаємного непорозуміння з правоохоронцями.

Татер заявив, що під час його допиту та очних ставок із потерпілою та зі свідками у справі слідчі нерідко користувалися онлайн-перекладачем, який міг значно спотворити зміст його слів.