Зоряна Логай чекала на сина Ігоря Логая з полону майже три роки. Він потрапив у неволю у травні 2022 року в Маріуполі. Жінці емоційно важко було, коли після кожного обміну не бачила у списках свого сина.
Зоряна Логай відвідувала акції на підтримку військовополонених у Франківську, зберігала плакати з цих заходів та зібрала фотоальбом зі світлинами сина в оточеному Маріуполі. 19 березня 2025 року мати дізналася про те, що син повернувся з російської неволі.
Ігор Логай із позивним Логан — оборонець Маріуполя, військовослужбовець 12 бригади Національної гвардії України "Азов".
"Я чекала на цей дзвінок. Мені каже жіночий голос: "Пані Зоряно, вас турбує координаційний штаб". І в мене емоції зашкалюють, бо я розумію, чому вони телефонують. І вона каже: "З вами дуже хтось хоче поговорити". І я кричу шаленим голосом: "Я чекаю, кажіть, я чекаю". І тут жінка дає трубочку синові, й перші його слова: "Привітик, мамуль, ти мене дочекалася", — розповіла мати.
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