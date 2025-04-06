У Польщі застерігають Трампа від "історичної помилки" щодо Росії

У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від “історичної помилки” щодо Росії. Радник прем'єр-міністра Дональда Туска з питань України Павел Коваль заявив, що мирні переговори з Україною не повинні призвести до визнання територіальних претензій Москви.

Про це пише видання Financial Times.

Трамп ризикує зробити “історичну помилку”, якщо його переговори щодо припинення війни РФ в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території, наголосив Коваль.

Радник Туска з питань України, який очолює комітет у закордонних справах польського парламенту, заявив в інтерв'ю, що “червона лінія” буде перетнута для Польщі і решти країн Центральної Європи, якщо розширені кордони Росії будуть юридично визнані як результат вторгнення в сусідню країну.

Коваль це заявив перед вильотом до Вашингтона на зустріч із високопоставленими членами Конгресу США і спеціальним посланником президента Трампа з питань України Кітом Келлоггом,.

За словами Коваля, існує чітка різниця між “тимчасовими рішеннями” щодо припинення бойових дій в Україні та виконанням “російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу чи інших частин України, що було б історичною помилкою”. З точки зору прецеденту, який би створив Путін для розширення “імперської Росії”, Коваль попередив, що “це було би жахливо”.

Хоча Трамп виключив європейських лідерів зі своїх нещодавніх переговорів з Москвою і Києвом, Коваль стверджує, що дуже важко обговорювати безпеку в Україні у відриві від загального питання безпеки в Центральній Європі.

“Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включаючи Крим і Донбас, і це є основою норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з головних гарантій збереження миру в цьому регіоні, як свідчить наш історичний досвід”, — сказав Коваль.

Він також висловив упевненість, що Трамп, зрештою, не дозволить Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу з боку Путіна. Він стверджує, що Трамп також не ризикне позбавити американські компанії можливості інвестувати в реконструкцію України, не надавши сильних гарантій безпеки, яких прагнуть Київ та його європейські союзники.

“Для політиків дуже легко відокремити політичні гарантії від бізнес-гарантій і від військових гарантій, але якщо реальні (корпоративні — ред.) гроші будуть інвестувати в Україну, вони вимагатимуть серйозних американських гарантій”, — сказав він.

Як відзначає видання, європейські лідери нещодавно провели кілька зустрічей, щоб обговорити, як переозброїти континент, а також створити “коаліцію охочих” для захисту України після будь-якого перемир'я, укладеного за посередництва Трампа.

Коваль поставив під сумнів зосередженість на майбутніх коаліційних домовленостях, а не на допомозі Україні “врятувати свою територію прямо зараз”, враховуючи, що Путін продовжує свій військовий наступ і, схоже, задоволений тим, що переговори з Трампом затягуються.

“На мою думку, ми маємо дещо хибний погляд на цю коаліцію, тому що найважливіше — зупинити росіян прямо зараз. Ми повинні зосередитися на (негайній — ред.) тактичній підтримці України, тому що я бачу, як Путін може використати час переговорів зі США”, — зазначив радник Туска.

Раніше Туск заявив, що Варшава продовжить надавати матеріально-технічну підтримку Україні, але не буде розгортати польських солдатів в Україні в рамках міжнародної миротворчої місії.

Коваль сказав, що така позиція є відповіддю на необхідність не послаблювати польську армію, основна роль якої полягає в захисті власних кордонів від Росії та Білорусі, після того, як Польща вже зробила значний внесок у вигляді військової техніки для посилення української армії у 2022 році.