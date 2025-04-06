Генштаб: на фронті за добу 178 бойових зіткнень, РФ втратила 1330 військових

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. На війні в Україні Росія за добу втратила 1330 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08.00 6 квітня у ранковому зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинуло 163 КАБ. Крім цього, здійснило близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для уражень 2237 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка, Братениця, Басівка, Наумівка Сумської області; Козача Лопань, Слатине Харківської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ, Комишуваха Донецької області; Гуляйполе, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.

Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та засіб ППО війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 26 разів. Намагалося просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій російських військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські оборонці відбили три атаки росіян в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 75 атак армії РФ у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів з боку армії РФ в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке.

Військо РФ один раз атакувало позиції українських захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки військові РФ здійснили чотири марних атаки на позиції українських захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ двічі безуспішно намагалося наблизитись до укріплень українських оборонців.

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 17 атак російського війська. Армія РФ здійснила 322 артилерійські обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; завдала 22 авіаційні удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.