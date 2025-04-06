У Польщі планують отримати доступ до Чорного моря через український порт

Польща розглядає можливість придбання або довгострокової оренди порту в Україні, зокрема в Одесі, щоб забезпечити собі прямий вихід до Чорного моря.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак в інтерв’ю Polsat News.

За його словами, отримавши контроль над портом, Польща та інші країни Європи матимуть можливість вільного експорту зерна, зокрема до Африки. Він каже, що йдеться про можливість використання українських логістичних маршрутів у стратегічних цілях — зменшення витрат на транспортування сільськогосподарської продукції та розширення ринків збуту.

"Зерно, яке експортується через порт під польським контролем, могло надходити з Замостя, Люблінщини, Підкарпаття, де є хороші землі. Ми могли б перевозити польське зерно широкими коліями, які є в Україні", — описав він.

Крім цього, заступник міністра повідомив, що Польща також розглядає можливість оренди до 500 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь в Україні.

Заява прозвучала на тлі триваючих переговорів між Польщею та Україною щодо вирішення торгівельних суперечок у сфері агропромислового комплексу. Варшава наполягає на більш структурованій співпраці, яка могла б принести користь як польським, так і українським виробникам.