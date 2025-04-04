Польські перевізники отримають підтримку для роботи в умовах війни в Україні

Європейська Комісія схвалила допомогу Польщі на півтора мільярда євро для підтримки перестрахування транспортних перевезень, пов’язаних з Україною.

Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилося Суспільне.

Польща отримала дозвіл від Єврокомісії на запуск схеми підтримки перевізників, які працюють на українському напрямку. Йдеться про 1,5 млрд євро державної допомоги у формі перестрахування ризиків, пов’язаних із війною. Програма діятиме до 30 червня 2027 року.

Цю допомогу реалізує державна агенція KUKE — вона дозволить страховим компаніям, які покривають перевезення в Україну, зменшити ризики та зберегти послуги на ринку.

Програма орієнтована на польські перевізні компанії, а також на перевізників з інших країн ЄС, які мають філії у Польщі. Основна мета — підтримати безпечну та стабільну логістику між ЄС і Україною в умовах війни, зберегти торгівлю та ринок перевезень.

Щоб уникнути порушення конкуренції, схема відкрита для всіх страхових компаній, які мають ліцензію в Польщі — як для вже діючих, так і для нових учасників ринку. Єврокомісія визнала цю схему необхідною, пропорційною та тимчасовою відповіддю на відсутність приватних рішень у сфері страхування перевезень у зоні конфлікту.