У Великій Британії затримали депутата від правлячої Лейбористської партії Дена Норріса. 65-річного політика підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів проти неповнолітньої, а також у зґвалтуванні, що могло статися у 2020-х роках.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на поліцію графств Ейвон і Сомерсет.

За інформацією поліції графств Ейвон і Сомерсет, справу було передано в грудні 2024 року іншим управлінням. Більшість злочинів, за даними слідства, могли бути вчинені у 2000-х роках, однак розслідування також охоплює звинувачення у зґвалтуванні, що датуються і 2020-ми роками.

Саме затримання депутата відбулося 4 квітня. Норріса одразу відсторонили від виконання обов’язків, повідомили в Лейбористській партії. Його арештували, проте згодом, як пише видання, відпустили "під умовну заставу".

65-річний Норріс уперше був обраний до Палати громад у 1997 році й залишався депутатом до 2010-го. У 2009–2010 роках він обіймав посаду заступника міністра охорони навколишнього середовища в уряді Гордона Брауна. У липні 2024 року його знову обрали до парламенту. З 2021 року Норріс також є мером об’єднаного муніципалітету Західної Англії.

Нещодавно у подібних кримінальних справах підозрюють актора Рассела Бренда. Його звинувачують у зґвалтуванні, сексуальних домаганнях, та сексуальному насильстві, яке сталося у проміжку між 1999 і 2005 роком. Актора викликали до суду Вестмінстерського магістрату 2 травня.