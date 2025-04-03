"Контракт 18–24" проходить у тестовому режимі — Паліса

“Контракт 18–24” — це пілотний проєкт, який відбувається у тестовому режимі.

​​Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає кореспондент Суспільного.

“Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти”, — сказав Паліса.

Він розповів, що хотіли протестувати цю модель у контрольованому масштабі. За словами Паліси, якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання задекларованих обіцянок.

“Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова “замануха”, коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках”, — пояснив представник ОПУ.

За його словами, якщо одразу залучити 15–20 або навіть 50 бригад, буде надзвичайно складно якісно промоніторити процес. Крім того, є проблема підготовки: на сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Їм потрібен час для нарощення спроможностей — як з точки зору кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази.

“Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів”, — сказав Паліса.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Ще до інавгурації Трампа американські посадовці та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки треба жива сила на передовій. Зеленський відкинув такі прохання та згодом анонсував річний "Контракт 18-24", який можуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Проте є ймовірність, що у підписанні можуть відмовити через здоровʼя, зокрема психічне. На ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад.

Серед нами опитаних військовослужбовців ставлення — в основному позитивне, бо це нові кадри у війську, вмотивовані бійці, проте між військовими може бути конфлікт серед особового складу, бо хтось прийшов за власним бажанням безкоштовно, а хтось непогану доплату.