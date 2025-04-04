Національна виборча комісія Польщі зареєструвала 17 кандидатів на майбутні вибори президента у Польщі, які відбудуться у травні 2025 року. Серед них Кароль Навроцький, який заявляв, що "не бачить Україну" в ЄС та НАТО якщо вона не відповість за Волинську трагедію.

Про це повідомляє RFM24.

За даними видання, ці кандидати змогли зібрати понад 100 тисяч підписів на свою підтримку. Так Кароль Навроцький зібрав понад 1,3 млн підписів, мер Варшави Рафал Тшасковський зібрав понад мільйон. Кандидат від праворадикальної партії Конфедерація Славомир Менцен зібрав 250 тисяч підписів на підтримку своєї кандидатури. Ексдепутат тієї ж Конфедерації та самовисуванець Гжегож Браун зібрав 170 тисяч підписів.

Кароль Навроцький — кандидат від партії Право і Справедливість (PiS) так ексочільник Інституту пам'яті Польщі. Відомий тим, що активно звинувачує Україну у Волинській трагедії. Так, він говорив, що "держава, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 000 своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Україна та Польща у 2024 році уклали угоду про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Рафал Тшасковський — кандидат від правлячої партії Громадянська коаліція та мер Варшави. Він вдруге подається на президентські вибори. Тшасковський підтримує вступ України до ЄС, та назвав питання членства України у Євросоюзі "питанням безпеки Польщі".

Кандидат від ультраправої партії Конфедерація Славомир Менцен має найбільшу підтримку серед чоловіків у Польщі — понад половина молодих чоловіків до 29 років готова проголосувати за нього. Він підтримує заборону абортів, відміну примусових вакцинацій, а також має євроскептичні та антиукраїнські погляди.

Так 25 лютого Менцен приїжджав до Львова та публікував відео на фоні пам’ятника Степанові Бандері у Львові. Політик заявив, що Україна має "якнайшвидше завершити культ Степана Бандери".

Мер Львова Андрій Садовий назвав Менцена "проросійським політиком із польським паспортом".

Ще один вихідець із Конфедерації Гжегож Браун має антиукраїнські та антисемітські погляди. Саме він затушив менору у парламенті Польщі. Його навіть виключили з партії Конфедерація пізніше за його висловлювання, та Браун є європейським депутатом від Польщі.

Браун відомий тим, що підбурював протести польських фермерів на кордоні України та Польщі, які відкривали вантажівки та викидали українське зерно. Також він неодноразово у публічних виступах вигукував гасло "Зупиніть українізацію Польщі" та просував неправдиву інформацію про нібито те, що українці у Польщі отримують лише соціальну допомогу та не працюють.

Президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня. 2 тур запланований на 1 червня.