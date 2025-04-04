Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди про корисні копалини зі США, зокрема, аналізує її відповідність український Конституції.

Про це у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який наразі перебуває з візитом у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Серед іншого він наголосив, що угода "не може суперечити євроінтеграції, ми кажемо це американцям".

Сибіга також зазначив, що до аналізу документа залучать одну з "найвідоміших" юридичних компаній, яка працюватиме у взаємодії з американськими партнерами та допомагатиме Україні.

За його словами, очікується, що найближчим часом українська делегація вирушить до США для подальших переговорів. Водночас ще сьогодні, 4 квітня може відбутися черговий раунд перемовин у форматі онлайн.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Президент Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерела Суспільного повідомили, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.