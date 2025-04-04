Сибіга у Брюсселі проведе переговори з очільником МЗС Угорщини

Очільники МЗС України й Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сіярто під час зустрічі сьогодні, 4 квітня, у Брюсселі, обговорять всі питання між обома країнами "двостороннього порядку денного".

Про це у соцмережі Х повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Ми зустрінемося завтра для ретельного обговорення всіх питань нашого порядку денного, як ми домовилися ще в Нью-Делі. Я впевнений, що наші дві нації заслуговують на конструктивний діалог, і ми цього хочемо", – йдеться у його дописі, опублікованому 3 квітня.

Раніше Сіярто заявив, що мав зустрітися із Сибігою ще 3 квітня, але, за його словами, зустріч нібито була скасована за ініціативи українського міністра.

3-4 квітня Сибіга перебуває з візитом у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Головними питаннями, які розглядають урядовці країн Альянсу, є підвищення оборонних спроможностей країн-союзниць та нарощування допомоги Україні.

30 березня в угорському уряді заявили, що Угорщина проведе консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу. У бюлетені уряд країни поширить 7 нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум в Угорщині розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня. Його результати не є обов'язковими до виконання урядом Угорщини.

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".