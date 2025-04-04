Запрацювали нові правила виплати лікарняних — Пенсійний фонд

Застраховані українці можуть отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основною роботою, так і за сумісництвом. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів у грудні минулого року. Відсьогодні, 4 квітня 2025 року, ці норми набирають чинності.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Застраховані люди можуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

Зміни не встановлюють обмежень щодо кількості таких робочих місць для отримання виплат. Зокрема, це стосується також людей, які одночасно займаються підприємницькою діяльністю або іншою роботою за трудовим договором.

Нещасний випадок або професійне захворювання

Виплати по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на роботі або професійного захворювання надаються у розмірі 100% середньої зарплати. Допомогу призначає та оплачує роботодавець за власний кошт — перші 17 днів.

Нещасний випадок під час роботи за сумісництвом

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок на одному місці роботи, але працює ще й на іншому, то роботодавець сплачуватиме перші 5 днів її непрацездатності.

Виплата становить 100% середньої зарплати, незалежно від того, скільки років людина працює. Починаючи з 6-го дня, виплати на тимчасову непрацездатність здійснює Пенсійний фонд України.

Як оформити лікарняний

Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Це документ, сформований на підставі медичного висновку, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.

Такий листок дає право на звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та призначення грошової допомоги, застрахованій особі, в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Якщо застраховані люди не змогли виконати свої обов’язки по виплатах з причин місця перебування або обставин воєнного стану, виплати призначаються за заявою до уповноваженого органу управління за місцем проживання/перебування.