Батько Маска про Путіна: "Складно не відчувати до нього повагу"

Батько американського мільярдера Ілона Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, заявив, що в їхній родині відчувають певне захоплення очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтервʼю російській службі BBC.

Зокрема під час розмови Еррол зазначив, що в їх сім'ї відчувають "певне захоплення" російським лідером.

"Якщо розглядати Путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати до нього повагу", — каже Маск-старший.

На запитання, чи говорив колись його син щось подібне про очільника Кремля, він відповів, що їхні погляди схожі.

Еррол пояснив, що люди навколо часто намагаються переконати інших не довіряти Путіну, але він вважає його "прикладом сильного лідера". А щодо того, що Росія на чолі з Путіним розв'язала війну проти України, то він вважає, що "тільки згодом можна буде зрозуміти, хто її насправді почав".

Також чоловік висловився про позицію свого сина щодо України. За його словами, надання Україні доступу до супутникової мережі Starlink спершу здавалося правильним рішенням, але, мовляв, зараз війна "затягнулася".

Маск-старший також категорично відкинув припущення, що зміна позиції Ілона Маска пов'язана з бізнес-інтересами, заявивши, що їхня сім'я має все і їм не потрібні додаткові гроші.

Крім цього, батько Маска розповів, що попри успіх у бізнесі, на його думку, Ілон не створений для політики.

"Він технічний фахівець, а такі люди прагнуть логіки та порядку. А політика — це нескінченний хаос, у якому немає ні дна, ні кордонів і в якому неможливо здобути перемогу", — заявив він.

Торік у жовтні WSJ з посиланням на свої джерела серед посадовців зі США, Європи та РФ, писало, що Ілон Маск регулярно спілкується з керівником РФ Володимиром Путіним із кінця 2022 року. Зокрема вони говорять про особисті теми, ділову та геополітичну ситуації. У серпні 2023 року про спілкування Маска з Путіним також писав New Yorker. Тоді мільярдер заперечив цю інформацію.