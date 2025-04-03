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Маск продовжить залишатися радником — Венс
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Маск продовжить залишатися радником — Венс

Олена Богданьок
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Маск продовжить залишатися радником — Венс
Ілон Маск одягнув “сирну шапку” під час міських зборів у неділю, 30 березня 2025 року, в Грін-Бей, штат Вісконсін. AP/Jeffrey Phelps

Мільярдер Ілон Маск залишиться другом і радником президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джея Ді Венса, навіть після того, як він залишить свою посаду в Департаменті ефективності уряду, заявив Венс в інтерв'ю Fox News у четвер, 3 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

“DOGE має багато роботи, і так, ця робота триватиме і після того, як Ілон піде. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як мене, так і президента”, — сказав Венс.

У середу, 2 квітня, Politico і ABC повідомили, що Трамп сказав членам свого кабінету, що Маск скоро піде і повернеться в приватний сектор. Було незрозуміло, чи піде Маск до того, як закінчиться його 130-денний мандат як спеціального державного службовця приблизно в кінці травня.

Що казав Трамп з приводу Маска і DOGE

Як повідомляв телеканал CNN, 1 квітня Трамп під час зустрічі із журналістами у Білому домі заявив, що "в певний момент" DOGE припинить існування, оскільки Маск може виконувати роботу спеціального державного службовця протягом 130 днів.

"Я б тримав його стільки, скільки міг. Він дуже талановитий хлопець. Він має керувати великою компанією, і тому в якийсь момент він повернеться (до управління власної компанії — ред.)", —  коментував американський президент.

Відповідаючи на запитання, чи буде DOGE продовжуватися за відсутності Маска, Трамп висловив думку, що керівники його федеральних агентств "багато чого навчилися", як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться (робота DOGE — ред.). Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу, і робити це дуже, знаєте, як ми говоримо, за допомогою скальпеля, і це те, чого ми хочемо", — сказав Трамп.

Що відомо про Департамент ефективності уряду

Міністерство (або Департамент) ефективності уряду США (DOGE) створене указом президента Дональда Трампа 20 січня 2025 року з метою модернізації федеральних технологій та програмного забезпечення для підвищення ефективності та продуктивності уряду. ​

Основними завданнями DOGE є скорочення федеральних витрат, усунення бюрократії та підвищення ефективності роботи урядових структур. Відомство тісно співпрацює з Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) для виявлення та усунення неефективних витрат. Планується, що діяльність DOGE завершиться 4 липня 2026 року, в день 250-річчя незалежності США.

Очолив новостворене відомство відомий підприємець Ілон Маск, засновник компаній Tesla та SpaceX. Призначення Маска викликало дискусії щодо потенційного конфлікту інтересів.

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