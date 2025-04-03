Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга у четвер, 3 квітня, розпочав візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Я розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО”, — наголосив глава МЗС.

За його словами, сторони зосередяться на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру.

Сибіга вже провів зустріч з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю.

“Я був радий розпочати свій робочий день в штаб-квартирі НАТО із зустрічі з моїм японським колегою, міністром Іваєю. Я поінформував про зусилля України, спрямовані на досягнення миру, і подякував Японії, нашому ключовому союзнику в Азії, за її тривалу підтримку України”, — зазначив Сибіга.

Він додав, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці та торговельних зв'язків, а також буде вітати активну роль японського уряду та компаній у відновленні України, враховуючи унікальний історичний досвід Японії у післявоєнній відбудові.

Раніше Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 3 квітня, союзники хочуть почути погляди очільника українського МЗС Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України.

У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що без членства в НАТО для України "немає гарантій безпеки як таких". Американський президент Дональд Трамп своєю чергою казав, що Україна може забути про вступ до Альянсу.